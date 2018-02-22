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Yüksek vergiden kaçan ünlü oyuncu, Cezayir'e yerleşmeye hazırlanıyor

YÜKSEK VERGİDEN KAÇAN ÜNLÜ OYUNCU, CEZAYİR'E YERLEŞMEYE HAZIRLANIYOR

Dünyaca ünlü Fransız sinema sanatçısı Gerard Depardieu, Fransa'da vergiler yükselmeye başlayınca Rusya'ya yerleşmişti. Ünlü oyuncu bu kez de Cezayir'e yerleşme kararı aldı.

Tarih : 22 Şubat 2018, 01:10
Puan Ver : Yüksek Vergiden Kaçan Ünlü Oyuncu, Cezayir'e Yerleşmeye Hazırlanıyor(10/10)6

Fransız sinema sanatçısı Gerard Depardieu, Rusya'dan sonra bu kez Cezayir'e yerleşme kararı aldı.

CEZAYİR'E TAŞINMAK İSTİYOR

Depardieu, Fransa'da yayımlanan "La Provence" gazetesine verdiği röportajda, sık sık ziyaret ettiği Cezayir'e taşınmak istediğini belirtti.

Depardieu, "Yakında Eric Cantona gibi ben de Cezayir'de yaşamaya başlayacağım. Cezayir'i muhteşem bir ülke olduğu için seçtim." dedi.

"CEZAYİR HALKI, ZEKİ BİR HALKTIR"

Fransa'nın 1830'da Cezayir'i işgaline atıf yapan 69 yaşındaki oyuncu, "Cezayir halkı, 1830'da bir cahil ordusu tarafından itilip kakılan zeki bir halktır." diye konuştu.

VERGİLER YÜKSELİNCE RUSYA'YA GİTMİŞTİ

Depardieu, Cezayirlileri "geniş hoşgörüye sahip bir halk" olarak tanımladı. Depardieu, Cezayir vatandaşlığı almasıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Fransa'da varlık vergisinin yükselmesi nedeniyle geçmişte Belçika'ya taşınan Depardieu, 2013 yılında da Rusya vatandaşlığını almıştı. Depardieu, geçen yıl verdiği bir röportajda, Cezayir'de 50 hektarlık üzüm bağları olduğunu söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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