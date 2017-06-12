Yemeklere lezzet veren kekik, cinsel hayatı da güzelleştiriyor. Kadınlarda hormonları çalıştırıyor, erkeklerde ise uyarıcı etki yapıyor...



Doğada yaklaşık 350 çeşidi bulunan kekik mutfaklarda en çok kullanılan baharatlar arasında yer alıyor. Özellikle et yemeklerini lezzetlendiren kekik, cinsel hayata da tat katıyor.



Gerilimi azaltan kekik cinsel organlarda kan akışını kuvvetlendirip, cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Erkeklerde uyarıcı etki yapıyor. Uzmanlar, kekiğin faydalarından bazılarını şöyle anlatıyor...



Yüksek tansiyonu düşürüyor. Obezite ve sindirim sistemi hastalıklarına iyi geliyor. Kolon kanserine neden olan faktörleri önlüyor.



Meme kanseri hücrelerinin yayılmasını engelliyor. Egzama ve mantar gibi cilt hastalıklarında etki ediyor. Astım, bronşit, şiddetli öksürük ve balgama iyi geliyor. Bronşları açıp nefes alıp vermeyi kolaylaştırıyor.







kaynak:sabah