

Kardiyoloji Derneği'nin yaptığı bir çalışmaya göre ülkemizde 15 milyon hipertansiyon hastası bulunuyor. Hipertansiyon hastaları, kendilerini rahatsız eden yakınmalar ortadan kalkınca tedavilerini aksatabiliyor. BSK Eskişehir Anadolu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr Cihangir Uyan, tedavideki amacın baş ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı gibi yakınmaları gidermek değil; aynı zamanda kalp, böbrek, beyin ve gözlerde oluşan hasarı da önlemek olduğuna dikkat çekiyor. İşte anlattıkları:







YAŞA GÖRE TEDAVİ



Kimler ilaç kullanmalı?



Yaşı 60'ın altında, küçük tansiyonu 90'ın üzerinde ya da büyük tansiyonu 140'ın üzerinde olanlar... Yaşı 60'ın üzerinde, büyük tansiyonu 160'tan fazla olan kişiler ilaç almalıdır. Bir hipertansiyon hastası, kullandığı ilaç veya ilaçların adını iyi bilmelidir. Yüksek tansiyon gibi kronik, yani yaşam boyu süren hastalıklarda; kullanılan ilacın adını bilmek, acil sorunlar açısından çok önemlidir.







DÜZEN ŞART!



Yüksek tansiyon ilacı, hayat boyu kullanılması gereken bir ilaç mı?



Evet, yüksek tansiyon ilacı hayat boyu kullanılması gereken bir ilaçtır. Üst solunum enfeksiyonu ilaçları gibi bir kutu kullanılıp bırakılacak bir ilaç değildir. Yine pek çok hipertansiyon hastası 'ağır geldi', 'vücut kaldıramadı' veya 'bağımlılık yaptı' gibi gerekçelerle tansiyon ilaçlarını sürekli olarak kullanmaktan kaçınmaktadır. Oysa asıl zararlı olan yüksek tansiyondur. Hipertansiyon 'kronik' bir hastalıktır. Sürekli ilaç kullanmanın vücuda herhangi bir zararı yoktur. Aksine eğer ilaç düzenli olarak kullanılmazsa, pek çok organımız hipertansiyon nedeniyle zarar görebilir.



Tansiyonunuzu artıran ilaçlar ve durumlar nelerdir?



Romatizma ilaçları, tansiyonu yükseltir. Bunun için devamlı kullanılması gerektiğinde tansiyon ilacının yeniden ayarlanması gerekir. Doğum kontrol hapları, hormon ilaçları, ağrı kesicilerin bir bölümü ve bazı burun damlaları tansiyonu yükseltir.



Hipertansiyon ilaçlarının ne gibi yan etkileri vardır?



Her tansiyon ilacının yan etkisi vardır. Ancak bu yan etki, ilaçtan ilaca değişiklik gösterir. Bazıları kuru öksürük yaparken, bazıları ayaklarda devasa şişliklere neden olur. Kimi tansiyon ilaçları oturur pozisyondan ayağa kalkınca tansiyonda ani düşme yapar. Bazı ilaçlar ise nabzı düşürerek baş dönmesi ve baygınlık hissi oluşturur.







AÇIK HAVADA YÜRÜYÜN STRESTEN UZAK DURUN!



Yalnızca ilaç içmek tansiyonu kontrolde tutmak için yeterli değildir.



Yaşam tarzınızı değiştirin.



Kilo kontrolüne önem verin.



Yiyeceklerinizdeki tuz oranını kesinlikle azaltın.



Sigara ve alkolü bırakın.



Düşük yağ (kolesterol ve trigliserid) içerikli beslenin.



Stresten uzak durmaya çalışın.



Düzenli aralıklarla mutlaka tansiyonunuzu ölçün ve ölçtürün.



Potasyumdan zengin yiyeceklerle beslenin. Bunun için bol bol meyve ve sebze yemeye özen gösterin.



Merdivenleri hızlı çıkmayın.



Günde iki defa istirahat edin.



Zorlayıcı sporlardan kaçının. Ancak bol bol temiz havada yürüyün.







SAĞLIĞINIZ İÇİN İLACI AÇ KARNINA ALIN



Tansiyon ilaçlarını kullanma şekli nasıl olmalı? Sabah ya da akşam hangi saatlerde alınmalı? Tansiyon ilaçlarının kullanılma saatleri çok önemlidir. Kanı pıhtılaştırıcı ve kalp krizine neden olucu etkisi yüzünden tansiyon ilaçlarını sabah saatlerinde; özellikle kalkar kalkmaz aç karnına almak gerekir.