YÜKSEK SİGORTA BEDELİNDEN BÖYLE KURTULUYORLAR
Trafik sigortasında yüksek prim artışından kaçmak için vatandaş araçlarını kaza yapmayan akrabalarının üzerine almaya başladı. Böylece hasarsızlık indiriminden yararlanıp fiyatı indiriyor
Trafik sigorta bedellerindeki yüksek artış, vatandaşları farklı arayışlara yöneltti. Zorunlu trafik sigorta primleri kazalardan dolayı aşırı yükselen vatandaşlar, araçlarını kaza geçmişi olmayan yakınlarının ya da akrabalarının üzerine yapmaya başladı.
Hazine Müsteşarlığı yetkilileri, yükselen primler nedeniyle vatandaşlardan gelen tepkileri değerlendirerek “Ücretler serbest piyasada belirleniyor. Primi yüksek bulan vatandaş, başka sigorta şirketini seçebilir. Vatandaş, kendisinden istenen prime baksın, sonra da farklı sigorta şirketlerini araştırsın” dedi.
Hazine yetkilileri, vatandaşların yükselen primlere de çeşitli çözümler geliştirdiğini belirterek “Kişinin kaza geçmişi varsa elbetteki primi yüksek geliyor. Bu nedenle kaza geçmişi olan kişiler, aracını kaza geçmişi olmayan bir yakınının üzerine geçiriyor. Ancak aracını kendisi kullanmaya devam ediyor. Böylece, düşük primle sigorta yaptırmış oluyor” diye konuştu. Yetkililer, Türkiye'de çok yüksek sigortasız araç sorunu olmadığını belirtirken, sigortasız araçların büyük bölümünün traktör ve motosiklet olduğunu ve yine onların da büyük bölümünün kırsalda olduğunu kaydetti.
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