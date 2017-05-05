Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

yüksek selenyumu sayesinde…

YÜKSEK SELENYUMU SAYESİNDE…

Tavuk eti, cinsel sorun yaşayanların hayatına tat katıyor. Tavuktaki yüksek selenyum, vücutta afrodizyak etki yaratıyor...

Tarih : 05 Mayıs 2017, 10:18
Puan Ver : Yüksek Selenyumu Sayesinde…(5/10)6


Tavuk eti, cinsel sorun yaşayanların hayatına tat katıyor. Tavuktaki yüksek selenyum, vücutta afrodizyak etki yaratıyor... Kaliteli bir protein kaynağı olan tavuk ve hindi eti, yüksek selenyumu sayesinde afrodizyak etkiye de sahip. Bu özelliği nedeniyle cinsel hayata renk katan tavuk, hormon düzeyini de dengeliyor. Uzmanlar tavuk ve hindi etinin faydalarını şöyle sıralıyor...



Kemik gelişimi ve kemiklerin direnci için gereklidir. Özellikle çocuklar yetişme çağında bol bol tüketmelidir. İçeriğinde çinko barındırır. Çinko erkeklerde testesteron hormonunu düzenler. Doğurganlığı artırır. Bol miktarda B6 vitamini içerir. Bu vitamin vücutta dolaşım sistemini ve kan akışını düzenler. Tavuk eti yiyenlerde kalp krizi riski düşer.



Selenyumdan zengindir. Selenyum ise tiroit hormonunu düzenler, cilt kırışıklıklarını engeller ve saçları parlaklaştırır. Tavuk eti beyin ile ilgili hastalıklarda da engelleyicidir. Haftada 1-2 kez tavuk eti yiyenlerde Alzheimer riski düşer, kanserden korunulur. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirip, vücuda güç verir. Sinirleri yatıştırır ve rahat uyku uyumanızı sağlar. Kan şekerini düzenleyerek, diyabetten korur.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Yüksek  Selenyumu  Sayesinde…    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER