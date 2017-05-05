

Tavuk eti, cinsel sorun yaşayanların hayatına tat katıyor. Tavuktaki yüksek selenyum, vücutta afrodizyak etki yaratıyor... Kaliteli bir protein kaynağı olan tavuk ve hindi eti, yüksek selenyumu sayesinde afrodizyak etkiye de sahip. Bu özelliği nedeniyle cinsel hayata renk katan tavuk, hormon düzeyini de dengeliyor. Uzmanlar tavuk ve hindi etinin faydalarını şöyle sıralıyor...



Kemik gelişimi ve kemiklerin direnci için gereklidir. Özellikle çocuklar yetişme çağında bol bol tüketmelidir. İçeriğinde çinko barındırır. Çinko erkeklerde testesteron hormonunu düzenler. Doğurganlığı artırır. Bol miktarda B6 vitamini içerir. Bu vitamin vücutta dolaşım sistemini ve kan akışını düzenler. Tavuk eti yiyenlerde kalp krizi riski düşer.



Selenyumdan zengindir. Selenyum ise tiroit hormonunu düzenler, cilt kırışıklıklarını engeller ve saçları parlaklaştırır. Tavuk eti beyin ile ilgili hastalıklarda da engelleyicidir. Haftada 1-2 kez tavuk eti yiyenlerde Alzheimer riski düşer, kanserden korunulur. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirip, vücuda güç verir. Sinirleri yatıştırır ve rahat uyku uyumanızı sağlar. Kan şekerini düzenleyerek, diyabetten korur.







kaynak:sabah