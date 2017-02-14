

Sevgililer Günü'nü yasaklayan son ülke Pakistan oldu. İslamabad Yüksek Mahkemesi, Sevgililer Günü'nü 'islami değerlere zarar vereceği' gerekçesiyle yasakladı.



Mahkemenin kararında yasağın bütün kamusal kutlamaları ve medyayı kapsadığı belirtildi. Sevgililer Günü'nün bir batı geleneği olduğuna dikkat çeken Başkan Mamnoon Hussain, "Sevgililer Günü'nün bizim kültürümüzle bir alakası yok ve bundan sakınmalıyız" ifadelerini kullandı.



Mahkeme kararının idari birimlere ve kolluk kuvvetlerine iletildiği belirtilirken, konuyla ilgili uygulamanın hemen başlayacağı belirtildi.







kaynak:habertürk