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yüksek mahkeme, obama'nın mülteci koruma yasasına dur dedi

YÜKSEK MAHKEME, OBAMA'NIN MÜLTECİ KORUMA YASASINA DUR DEDİ

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Barack Obama'nın, yasa dışı olarak ülkede bulunan 4 milyonu aşkın göçmeni sınır dışı edilmekten korumasına yönelik yasayı geri çevirdi.

Tarih : 24 Haziran 2016, 09:18
Puan Ver : Yüksek Mahkeme, Obama'nın Mülteci Koruma Yasasına Dur Dedi(10/10)10


ABD Başkanı Barack Obama, göçmenlik yasası reformu için uzun süre verdiği çabalara rağmen teklifi ABD Kongresi'nden geçiremeyince, başkanlık yetkilerini kullanarak kanun hükmünde bir kararname yayınlamıştı. Ancak Cumhuriyetçi Partili eyaletler, başkanlık kararnamesiyle hayata geçirilen planın anayasaya aykırı olduğunu ileri sürmüştü.



26 Cumhuriyetçi valinin girişimi sonucu bu kararname Teksas Federal Mahkemesi tarafından görüşülmüş ve askıya alınmıştı.



Yüksek Mahkeme'nin 4 evete karşı 4 hayır oyu verdiği reform yasası, eşit oy nedeniyle görüşmeye alınmıyor. Bu yüzden federal mahkemenin verdiği karar geçerli sayılmaya devam edecek.



Obama, göçmenlik reformuyla ile ABD'de uzun süre bulunan ve vergi veren yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini engellemek, ayrıca yasal çalışma hakkı almalarını sağlamak istiyordu. Başkan Barack Obama, Yüksek Mahkeme'nin kararından hemen sonra gazetecilerin karşısına geçip açıklamada bulundu. Obama, kararı "Çok üzücü" olarak niteledi. Obama Yüksek Mahkeme'nin kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Son 20 yılda göçmenlik sistemimiz, herkesin bildiği gibi bozuldu. Yüksek Mahkeme, bugün bu sorunu çözmek için bir karara varmaması, sistemi ileri değil, eskisinden daha geriye götürdü. Arzuladığımız bir ülkeden bizi uzaklaştırdı" dedi.








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