

2017'den itibaren yüksek emekli maaşının önü açılıyor... Meclis Komisyonu'nda kabul edilen ve önümüzdeki günlerde genel kurulda ele alınması beklenen tasarının yasalaşması halinde, prime esas kazanç tavanı yükselecek ve daha yüksek emekli aylığı almak mümkün olacak...







Geçtiğimiz günlerde Meclis Komisyonu'ndan geçen ve genel kurulda görüşülmesi beklenen düzenlemenin yasalaşması durumunda; SGK prime esas kazanç tavanı yükseltilecek.



Asgari ücretin 6 buçuk katı olan prime esas kazanç tavanı, 1 Ocak 2017'den itibaren asgari ücretin 7 buçuk katı olarak uygulanacak. Bu değişiklik sonrasında tavandan prim ödeyen kişiler için SGK'ya ödenen primler artacağı için, bu kişilerin emekli aylıklarında da yükselme olacak.







tasarıda yer alan maddeye göre, değişikliğin yürürlük tarihi 1 Ocak 2017... Dolayısıyla yıl sonuna kadar prime esas kazanç tavanı 10 bin 705 lira olarak uygulanmaya devam edecek. 2017'de belirlenen asgari ücrete göre prime esas kazanç tavanı belirlenecek.







Değişiklik sonrası bugün itibariyle 15 bin lira brüt ücretle çalışan ancak SGK'ya bildirimi tavandan yapılan bir çalışanın, prime esas kazancı yükseleceği için, emekli aylığı da yükselecek. Bu artışın ortalama yüzde 15 olması bekleniyor. Kişinin SGK'ya tavandan bildirildiği dönemlerin uzunluğu da bu artışta etkili.