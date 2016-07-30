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yüksek ateşe sarımsaklı yoğurt

YÜKSEK ATEŞE SARIMSAKLI YOĞURT

Hastalıklar pusuda beklerken yüksek ateş şikayeti vücuttaki enfeksiyon ya da bakteri belirtisi olarak ortaya çıkıyor.

Tarih : 30 Temmuz 2016, 09:45
Puan Ver : Yüksek Ateşe Sarımsaklı Yoğurt(5/10)3


Hastalıklar pusuda beklerken yüksek ateş şikayeti vücuttaki enfeksiyon ya da bakteri belirtisi olarak ortaya çıkıyor.



Yüksek ateşin gelişini haber veren en belli başlı belirtiler ise üşüme duygusu ve vücudun kontrol edilemeyecek şekilde titremesidir diyen uzmanlar şu karışımların yüksek ateşi düşürmede etkili olduğunu bildiriyor:



Pamuk tohumu: 1 litre suyun içine 1 avuç pamuk tohumu katıp süzün ve günde 3 öğün birer çorba kaşığı için.



Limon: Bir adet limonu ortasından kesin. Daha sonra arasına bir çay kaşığı tuz yerleştirip her iki yarım limonu ateşte kabukları kararana kadar pişirin. Ilımasının ardından limonları hastanın vücuduna hafif hafif sıkarak sürün.



Karanfil çiçeği: Bir litre suyun içine bir avuç karanfil çiçeği atın. Sonra süzerek günde 3 öğün ikişer çorba kaşığı için.



Sirke: Hastanın başına sirke ile ıslatılmış ve fazla sıkılmamış bir tülbent bağlayın.



Kabak: Bir litre suyun içine ince kıyılmış bir avuç kabak katıp kaynatın. Daha sonra süzerek günde 3 öğün bir çay bardağı için.



Maydanoz : Bir litre suyun içine bir avuç ince kıyılmış maydanoz katıp kaynatın. Daha sonra süzerek günde 3 öğün bir çay bardağı için.



Menekşe yaprağı: Bir litre suyun içine bir avuç menekşe yaprağı katın. Daha sonra süzerek günde 3 defa bir kahve fincanı için.



Sarımsaklı yoğurt: Hastanın vücuduna bol miktarda sarımsaklı yoğurt sürün. Yoğurdun kurumasının ardından temiz ve ılık bir bezle vücudunu silin.








Etiketler: Yüksek  Ateşe  Sarımsaklı  Yoğurt    haber

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