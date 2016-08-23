

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), yaklaşık 1 ay aradan sonra, sivil ağırlıklı yeni yapısıyla toplandı. YAŞ üyeleri toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, Anıtkabir Özel Defteri'ne, 'Dünyanın güçlü devletleri arasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti masum çocukların bile hedef alındığı haince terör faaliyetlerini, darbe teşebbüslerini bertaraf edecek kudrettedir' ifadelerini yazdı.







Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplandı.







Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki toplantıya içişleri, dışişleri ve adalet bakanlarıyla 5 başbakan yardımcısı ilk kez katılıyor.







YAŞ'ta asker üye sayısı genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarıyla sınırlı olacak. Toplantıda terfi ve ihraç beklenmiyor.