

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) tarihi öne çekildi. YAŞ'ın 28 Temmuz'da toplanacağı öğrenildi. YAŞ Toplantısının tarihinde ilk kez Çankaya Köşkü'nde yapılacağı öğrenildi. YAŞ toplantıları bugüne kadar Genelkurmay binasında bulunan Çakmak Salonu'nda yapılıyordu.



YÜKSEK ASKERİ ŞURA'NIN ERKENE ALINMASI İÇİN KHK GEREKİYOR



Ağustos Ayı başında yapılacak Yüksek Askeri Şura'nın erkene alındığı açıklandı. Ancak YAŞ toplantısının erkene alınması için, hükümetin olağanüstü hal kapsamında Kanun hükmünde kararname çıkarması gerekiyor. Yüksek Askeri Şura Yasası'na göre, her yıl iki tane yapılan YAŞ toplantılarından birinin mutlaka Ağustos ayının ilk haftası yapılması gerekiyor. YAŞ Kanunu'nun 4. maddesi aynen şöyle;



Madde 4 – (Değişik: 1/11/1983 – 2938/1 md.)



Yüksek Askeri Şüra her yıl olağan olarak iki defa toplanır. Olağan toplantılardan biri Ağustos ayının ilk haftasında, diğeri Genelkurmay Başkanınca belirlenecek zamanda yapılır.



Yüksek Askeri Şüra Genelkurmay Başkanının istemi üzerine de o yıl içerisinde ayrıca toplanabilir.



KHK ÇIKMAZSA, YAPILACAK TOPLANTININ KARARLARI GEÇERSİZ KALABİLİR



Ankara kulislerinde, YAŞ toplantısının Kanun Hükmünde Kararname çıkartılmadan, sadece idari bir kararla erkene çekilip, Temmuz ayı içerisinde yapılması halinde, alınacak kararların ilerde geçersiz kalabileceği yorumları yapılıyor.