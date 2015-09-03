YÜK TRENİNE BOMBALI SALDIRI !
Yük treninin Amanos Dağları'nın eteğindeki Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden geçtiği sırada patlama meydana geldi.
Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce tren hattına döşenen bomba, yük treni geçerken patlatıldı. 2 makinist hafif şekilde yaralandı.
Gaziantep'ten Hatay'ın İskenderun İlçesi'ndeki demir-çelik tesislerine maden cevheri taşıyan 29 vagonlu yük treni, saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Yarbaşı Beldesi'nde bulunan iki dağ arasındaki asma demir köprüye geldiği sırada teröristlerce önceden döşenen bomba patlatıldı.
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