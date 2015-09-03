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YÜK TRENİNE BOMBALI SALDIRI !


YÜK TRENİNE BOMBALI SALDIRI !
Tarih : 03 Eylül 2015, 14:11
Puan Ver : Yük Trenine Bombalı Saldırı !(6.8/10)9


Yük treninin Amanos Dağları'nın eteğindeki Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden geçtiği sırada patlama meydana geldi.



Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce tren hattına döşenen bomba, yük treni geçerken patlatıldı. 2 makinist hafif şekilde yaralandı.   



Gaziantep'ten Hatay'ın İskenderun İlçesi'ndeki demir-çelik tesislerine maden cevheri taşıyan 29 vagonlu yük treni, saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Yarbaşı Beldesi'nde bulunan iki dağ arasındaki asma demir köprüye geldiği sırada teröristlerce önceden döşenen bomba patlatıldı.








Etiketler: Yük  Trenine  Bombalı  Saldırı      haber

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