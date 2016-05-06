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YSK'NIN KAŞE İHALESİ, 'ERKEN SEÇİM' İDDİALARINA NEDEN OLDU!


YSK'NIN KAŞE İHALESİ, 'ERKEN SEÇİM' İDDİALARINA NEDEN OLDU!
Tarih : 06 Mayıs 2016, 15:10
Puan Ver : Ysk'nın Kaşe İhalesi, 'erken Seçim' İddialarına Neden Oldu!(5/10)6


Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Müdürlük, YSK'nın ihtiyacı olan 450 bin tercih kaşesini iç piyasadan açık teklif usulüyle satın alacak. İstekliler, ihale dokümanlarını DMO Genel Müdürlüğünde ve ofisin internet sitesinde görebilecek.



Teklif verecek firmalar, ihaleye katılabilmek için 130 liralık evrak bedelini belirtilen hesaba yatıracak. Teklifler, 13 Mayıs saat 12.00'ye kadar bildirilecek. Teklif mektupları, son teklif verme günü saat 14.00'te açılacak.



Devlet Malzeme Ofisi'nin açtığı tercih kaşesi ihalesi de sosyal medyada erken seçim olacak iddialarının ortaya çıkmasına neden oldu.








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