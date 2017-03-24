

YSK, il ve ilçe merkezlerinde, bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 5.00'te malzeme torbalarının bina sorumlularına tesliminin sağlanmasına karar verdi. Buna göre, bina sorumluları da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarca sandık alanlarına getirerek, görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim edecek.







Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim torbası kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. YSK, seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmesi konusunda karar aldı. Kararda, Seçim Takviminde belirlenen, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri ve sandık kurulu başkanlarının oy verme gününden en az 48 saat önce, ilçe seçim kurulu başkanından oy verme araçlarını kontrol ederek tutanakla teslim alma ve zamanında sandık yerinde bulundurma zorunluluğu anımsatıldı.







Sandık kurulu başkanlarına torba teslimi yapıldığında, sandık kurulu başkanlarının bu torbaları kendi imkanlarıyla evlerine götürdüğü ve muhafaza ettiğinin belirtildiği kararda, bu durumun bazı sıkıntılar oluşturduğu bunlar arasında ise kamuoyunda, yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarında YSK'nın ve bu uygulamanın eleştirilmesi olduğu ifade edildi.







kaynak:sabah