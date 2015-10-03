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YSK'DAN SANDIK TAŞIMAYA RET


YSK'DAN SANDIK TAŞIMAYA RET
Tarih : 03 Ekim 2015, 16:11
Puan Ver : Ysk'dan Sandık Taşımaya Ret(0/10)


YSK, 1 Kasım'da yapılacak milletvekili genel seçiminde, güvenlik nedeniyle bazı sandık bölgelerinin güvenli başka bir sandık bölgesine taşınmasına ilişkin ilçe seçim kurullarından gelen talepleri reddetti.     



Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı ilçe seçim kurulları, güvenlik nedeniyle kimi mahallelerdeki sandıkların başka yerlere taşınması yönündeki taleplerini YSK'ya iletmişti.

     

Konuyu bugün gündeme alan kurul, ilçe seçim kurullarından gelen söz konusu talepleri reddetti. Karar, oy çokluğuyla alındı.








Etiketler: Ysk  Dan  Sandık  Taşımaya  Ret    haber

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