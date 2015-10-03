

YSK, 1 Kasım'da yapılacak milletvekili genel seçiminde, güvenlik nedeniyle bazı sandık bölgelerinin güvenli başka bir sandık bölgesine taşınmasına ilişkin ilçe seçim kurullarından gelen talepleri reddetti.







Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı ilçe seçim kurulları, güvenlik nedeniyle kimi mahallelerdeki sandıkların başka yerlere taşınması yönündeki taleplerini YSK'ya iletmişti.







Konuyu bugün gündeme alan kurul, ilçe seçim kurullarından gelen söz konusu talepleri reddetti. Karar, oy çokluğuyla alındı.