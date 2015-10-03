YSK'DAN SANDIK TAŞIMAYA RET
YSK, 1 Kasım'da yapılacak milletvekili genel seçiminde, güvenlik nedeniyle bazı sandık bölgelerinin güvenli başka bir sandık bölgesine taşınmasına ilişkin ilçe seçim kurullarından gelen talepleri reddetti.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı ilçe seçim kurulları, güvenlik nedeniyle kimi mahallelerdeki sandıkların başka yerlere taşınması yönündeki taleplerini YSK'ya iletmişti.
Konuyu bugün gündeme alan kurul, ilçe seçim kurullarından gelen söz konusu talepleri reddetti. Karar, oy çokluğuyla alındı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar