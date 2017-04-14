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ysk seçmenleri kısa mesaj ile uyardı

YSK SEÇMENLERİ KISA MESAJ İLE UYARDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 16 Nisan 217 Pazar günü yapılacak olan anayasa değişikliği halk oylaması öncesi seçmenleri kısa mesaj göndererek uyarıda bulundu.

Tarih : 14 Nisan 2017, 12:18
Puan Ver : Ysk Seçmenleri Kısa Mesaj İle Uyardı(9/10)7


  YSK tarafından seçmenlere gönderilen kısa mesajda, “Oy verme günü yanınıza TC Kimlik Numaralı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, Pasaport, Evlenme Cüzdanı, Sürücü Belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli resmi nitelikteki belgelerden birini alınız” denildi.

 



 



kaynak:milliyet








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