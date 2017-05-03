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YSK SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK


YSK SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
Tarih : 03 Mayıs 2017, 17:04
Puan Ver : Ysk Savcılığa Suç Duyurusunda Bulunacak(7/10)9


YSK, 16 Nisan halk oylamasının ardından basında çıkan Kurula yönelik  söylemleri değerlendirmek üzere özel gündemle toplandı.



Toplantının ardından yapılan basın açıklamasında, yetki, görev ve  sorumluluğunu anayasadan alan YSK'nın, anayasa ve kanun hükümlerine uygun olarak  düzenlediği genelge hükümleriyle 16 Nisan Pazar günü yapılan halk oylamasının  düzen içinde ve dürüstlükle yürütülmesi için gereken önlemleri aldığı belirtildi.



Bütün bu önlemlere rağmen halk oylamasının yapıldığı gün Kurula  intikal ettirilen bilgiler çerçevesinde bazı sandıklarda "tercih" mührü yerine  "evet" mührü kullanıldığının öğrenilmesi üzere 559 sayılı kararın alındığı  hatırlatılan açıklamada, bazı sandıklarda da oy zarfı ve pusulalarının sandık  kurulları tarafından mühürlenmeden oy kullandırıldığının öğrenilmesi üzerine de  560 sayılı kararın alındığı anımsatıldı.



Bu kararların gerekçelerinin detaylı biçimde izah edildiği kaydedilen  açıklamada, tüm yüksek mahkeme kararları gibi YSK kararlarının da hukuki açıdan  tartışılabilir ve eleştirilebilir olduğu vurgulandı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Ysk  Savcılığa  Suç  Duyurusunda  Bulunacak    haber

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