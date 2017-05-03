

YSK, 16 Nisan halk oylamasının ardından basında çıkan Kurula yönelik söylemleri değerlendirmek üzere özel gündemle toplandı.







Toplantının ardından yapılan basın açıklamasında, yetki, görev ve sorumluluğunu anayasadan alan YSK'nın, anayasa ve kanun hükümlerine uygun olarak düzenlediği genelge hükümleriyle 16 Nisan Pazar günü yapılan halk oylamasının düzen içinde ve dürüstlükle yürütülmesi için gereken önlemleri aldığı belirtildi.







Bütün bu önlemlere rağmen halk oylamasının yapıldığı gün Kurula intikal ettirilen bilgiler çerçevesinde bazı sandıklarda "tercih" mührü yerine "evet" mührü kullanıldığının öğrenilmesi üzere 559 sayılı kararın alındığı hatırlatılan açıklamada, bazı sandıklarda da oy zarfı ve pusulalarının sandık kurulları tarafından mühürlenmeden oy kullandırıldığının öğrenilmesi üzerine de 560 sayılı kararın alındığı anımsatıldı.







Bu kararların gerekçelerinin detaylı biçimde izah edildiği kaydedilen açıklamada, tüm yüksek mahkeme kararları gibi YSK kararlarının da hukuki açıdan tartışılabilir ve eleştirilebilir olduğu vurgulandı.







kaynak:milliyet