YSK REFERANDUM TARİHİNİ AÇIKLADI
YSK Başkanı Sadi Güven referandumun 16 Nisan'da yapılacağını açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, anayasa değişikliği referandumunun 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacağını açıkladı.
Güven, düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilen 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.
Anayasa değişikliklerinin halk oyuna sunulması hakkındaki kanunun 2'nci maddesinde, halk oylamasının yapılmasına ilişkin, "Kanunun Resmi Gazete'de yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılır." ifadesinin yer aldığını aktaran Güven, "Bu hüküm çerçevesinde, anayasa değişikliği halk oylamasının, kurulumuzun 74 sayılı kararıyla 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir." dedi.
kaynak:habertürk
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