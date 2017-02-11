Ece'den Ünlü Oyuncuya İlan-I Aşk: Ben Ona Aşığım
Trump'tan Basın Toplantısında Şoke Eden Hareket!
Ysk Referandum Tarihini Açıkladı
İstanbullu Avrasya Tüneli'ni Çok Sevdi!
Reina Saldırganı Adliyeye Sevkedildi
Robin Van Persie'nin Cezası 2 Maça İndirildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Konuşuyor
Zte Android Wear'lı İlk Akıllı Saatini Tanıtacak
Apple, Hoparlöre Dönüştürülebilen Kulaklık Patentini Satın Aldı
Karşınızda Renault Trezor
Lg G6 Özellikleri Yavaş Yavaş Belli Oluyor
Moto G5 Plus Özellikleri Sızdı! İşte Detaylar!
Playground Games ‘Den Açık Dünya Oyun Geliyor
Bu Sürücüsüz Otobüs 3D Yazıcıdan Çıktı
Bilim Adamları Yeni Bir Hücre Keşfetti!
Kobi'lere Vergi İndiriminin Ayrıntıları Belli Oldu
Aziz Yıldırım Harekete Geçti!
Tsk 1 Haftada Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısını...
Başbakan Yıldırım: Tuzaklara Dikkat
2 Çocuk Annesi New York'u Salladı!

ysk referandum tarihini açıkladı

YSK REFERANDUM TARİHİNİ AÇIKLADI

YSK Başkanı Sadi Güven referandumun 16 Nisan'da yapılacağını açıkladı

Tarih : 11 Şubat 2017, 14:47
Puan Ver : Ysk Referandum Tarihini Açıkladı(10/10)10


Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, anayasa değişikliği referandumunun 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacağını açıkladı.



Güven, düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilen 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.



Anayasa değişikliklerinin halk oyuna sunulması hakkındaki kanunun 2'nci maddesinde, halk oylamasının yapılmasına ilişkin, "Kanunun Resmi Gazete'de yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılır." ifadesinin yer aldığını aktaran Güven, "Bu hüküm çerçevesinde, anayasa değişikliği halk oylamasının, kurulumuzun 74 sayılı kararıyla 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir." dedi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Ysk  Referandum  Tarihini  Açıkladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER