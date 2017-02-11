YSK REFERANDUM İÇİN TOPLANDI
YSK Başkanı Güven, "Halk oylamasının resmi tarihini belirleyip ilan edeceğiz"
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, referandum tarihine ilişkin, "Biraz sonra toplantı yapacağız. Halk oylamasının resmi tarihini belirleyip ilan edeceğiz." dedi.
"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"ni içeren, halkoyuna sunulacak 6771 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından YSK'da referandum tarihine ilişkin toplantı gerçekleştirilecek.
kaynak:habertürk
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