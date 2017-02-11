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ysk referandum için toplandı

YSK REFERANDUM İÇİN TOPLANDI

YSK Başkanı Güven, "Halk oylamasının resmi tarihini belirleyip ilan edeceğiz"

Tarih : 11 Şubat 2017, 11:39
Puan Ver : Ysk Referandum İçin Toplandı(7/10)4


Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, referandum tarihine ilişkin, "Biraz sonra toplantı yapacağız. Halk oylamasının resmi tarihini belirleyip ilan edeceğiz." dedi.



"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"ni içeren, halkoyuna sunulacak 6771 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından YSK'da referandum tarihine ilişkin toplantı gerçekleştirilecek.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Ysk  Referandum  İçin  Toplandı    haber

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