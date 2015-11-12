

İşte Güven'in açıklamalarından satır başları:







1 Kasım 2015 Pazar günü yapılan genel seçim sonuçlarıyla ilgili il seçim kurulları tarafından yurtiçi seçim çevrelerinden gelen sonuçlara göre gelen birleştirme tutanakları, ankara il seçim kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarına göre düzenlenen birleştirme tutanaklarının kurumumuza ulaşmasıyla 1 Kasım 2015 Pazar günü yapılan milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının tespitine karar verilmiştir. Böylece 26'nci dönem genel seçimi sonuçlanmıştır.







Yurtdışında 54 ülke 113 temsilcilikte ve yurtiçinde seçim gerçekleştirilmiştir. Seçim akşamı, sayım döküm işlemi tamamlananlar SEÇSİS aracılığıyla 16 siyasi partiye oy verme işleminin sona ermesinden itibaren, seçime katılmayan ancak verilere ulaşmayı talep eden partilere ise eş zamanlı olarak sunulmuştur. Ayrıca siyasi partilerin bilişim uzmanları, seçim akşamı SEÇSİS veri merkezine davet edilerek sonuçları takip etme imkanı sağlanmıştır. Geçen döneme göre vatandaşlarımızın daha az hataya düşmeleri sağlanmış, geçersiz oy azalmıştır.







Şu andan itibaren bütün vatandaşlarımız kendilerinin oy kullandıkları sandıklar dahil olmak üzere tüm Türkiye sandıkları sonuç tutanaklarını ıslak imzalı olarak görebileceklerdir. Sonuçların dayanağı olan sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirme tutanağını ve il birleştirme tutanağını görme imkanı sağlanmıştır. Halk eğitim merkezleri aracılığıyla seçimlerde görev yapmak isteyenlere eğitim programı düzenlenmiş ve 2 milyon kişiye eğitim verilmiştir.







Seçim günü elektrik kesintisine ilişkin kurumumuza itiraz yapılmamıştır. Bu tedbirler ve eğitimle seçimler şeffaf güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Maddi hatanın düzeltilmesine ilişkin birkaç itirazın dışındaki tüm itirazlar reddedilmiştir.







Yurt içi yurt dışı ve gümrük sandıkları dahil seçim sonucu:







Kayıtlı seçmen sayısı 56 949 009



Oy kullanan 48 537 695



Geçerli oy 47 840 231



Geçersiz oy 697 464



Seçime katılma oranı yüzde 85,23







Genel seçimi sonucu siyasi partilerin vekil sayıları







AK Parti: 317



CHP: 134



HDP: 59



MHP: 40 olarak tespit edilmiştir