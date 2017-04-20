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ysk kararı için açıklama: aihm'in incelemesi dışında

YSK KARARI İÇİN AÇIKLAMA: AİHM'İN İNCELEMESİ DIŞINDA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandum iptali tartışmalarını değerlendirdi

Tarih : 20 Nisan 2017, 10:29
Puan Ver : Ysk Kararı İçin Açıklama: Aihm'in İncelemesi Dışında(9/10)9


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, muhalefetin referandumun iptaline ilişkin girişimlerini değerlendirdi. Bozdağ bu konuda YSK'nın daha önceden aldığı kararları örnek göstererek "YSK'nın bu kararı doğru bir karardır. Çünkü YSK sadece bugün değil geçmişte de benzer konuları değerlendirmiş ve her zaman değerlendirdiğinde benzer yönde karar vermiş."



Bozdağ ayırca "CHP utanmadan yalan söylüyor" dedi. 



Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde:



İTİRAZ AİHM'E TAŞINABİLİR Mİ?



Anayasa Mahkemesi'nin başvuru olması halinde bunun reddi dışında bir seçeneği yok. AİHM'e başvuru yapılabilir ama bu başvurudan netice alınamaz. Çünkü Türkiye'nin taraf olduğu sözleşme taraflara başvuru hakkı vermiyor. Geçmişte Mansur Yavaş hadisesi var. O da Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor ve AYM bu konuda "Ben buna bakamam, AİHM'e de bu konu gidemez" diyor.



 



kaynak:habertürk








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