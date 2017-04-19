YSK İTİRAZLARI DEĞERLENDİRİYOR
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Referandum sonucuna yapılan itirazları öğleden önce değerlendireceğiz" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Referandum sonucuna yapılan itirazları öğleden önce değerlendireceğiz" dedi.
YSK Başkanı Sadi Güven, sabah erken saatlerde YSK binasına geldi. Burada gazetecilere kısa bir açıklama yapan Güven, "Referandum sonucuna yapılan itirazları öğleden önce değerlendireceğiz" diye konuştu
kaynak:haberler
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