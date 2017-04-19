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ysk itirazları değerlendiriyor

YSK İTİRAZLARI DEĞERLENDİRİYOR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Referandum sonucuna yapılan itirazları öğleden önce değerlendireceğiz" dedi.

Tarih : 19 Nisan 2017, 12:26
Puan Ver : Ysk İtirazları Değerlendiriyor(9/10)9


Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Referandum sonucuna yapılan itirazları öğleden önce değerlendireceğiz" dedi.



YSK Başkanı Sadi Güven, sabah erken saatlerde YSK binasına geldi. Burada gazetecilere kısa bir açıklama yapan Güven, "Referandum sonucuna yapılan itirazları öğleden önce değerlendireceğiz" diye konuştu



 



kaynak:haberler








Etiketler: Ysk  İtirazları  Değerlendiriyor    haber

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