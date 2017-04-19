

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Referandum sonucuna yapılan itirazları öğleden önce değerlendireceğiz" dedi.







YSK Başkanı Sadi Güven, sabah erken saatlerde YSK binasına geldi. Burada gazetecilere kısa bir açıklama yapan Güven, "Referandum sonucuna yapılan itirazları öğleden önce değerlendireceğiz" diye konuştu







kaynak:haberler