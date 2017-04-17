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ysk istanbul'daki kesin sonuçları açıkladı

YSK İSTANBUL'DAKİ KESİN SONUÇLARI AÇIKLADI

Referandum seçimlerinde İstanbul'daki kesin sonuçlar açıklandı. Sonuçlara göre İstanbul'da 4 Milyon 479 Bin 269 seçmen 'evet', 4 Milyon 728 Bin 317 seçmen ise 'hayır' oyu kullandı.

Tarih : 17 Nisan 2017, 14:10
Puan Ver : Ysk İstanbul'daki Kesin Sonuçları Açıkladı(7/10)7


YSK İstanbul İl Seçim Kuruluna ulaşan kesin sonuçlar açıklandı. İstanbul genelinde 9 Milyon 207 Bin 586 seçmenin oy kullandığı belirtilirken, bu seçmenlerden 4 Milyon 479 Bin 269'unun 'evet', 4 Milyon 728 Bin 317'sinin ise 'hayır' seçeneğini mühürlediği ortaya çıktı. İstanbul'un 39 ilçesinin 21'inden 'evet ' sonucu, 18'inden ise 'hayır' sonucu çıktı. İstanbul'da kullanılan 9 Milyon 207 Bin 586 oydan, 132 Bin 619 oy geçersiz sayıldı.



 



kaynak:gündem








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