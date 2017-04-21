

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, referandumla ilgili gerekçeli açıklamayı 1-2 gün içerisinde yapacaklarını söyledi.







Güven'e, YSK binasına gelişinde, CHP, HDP ve Vatan Partisi'nin halk oylamasının iptaline ilişkin başvurularının reddine yönelik kararın gerekçesinin ne zaman açıklanacağı soruldu.







Sadi Güven, gazetecilerin sorularına "Bir iki gün içinde." yanıtını verdi.







kaynak:habertürk