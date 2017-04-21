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ysk başkanı sadi güven'den 'gerekçeli karar' açıklaması

YSK BAŞKANI SADİ GÜVEN'DEN 'GEREKÇELİ KARAR' AÇIKLAMASI

YSK, CHP'nin referandumun iptaline ilişkin başvurusunu reddetmişti, gerekçeli karar açıklanacak

Tarih : 21 Nisan 2017, 10:04
Puan Ver : Ysk Başkanı Sadi Güven'den 'gerekçeli Karar' Açıklaması(10/10)8


Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, referandumla ilgili gerekçeli açıklamayı 1-2 gün içerisinde yapacaklarını söyledi.



Güven'e, YSK binasına gelişinde, CHP, HDP ve Vatan Partisi'nin halk oylamasının iptaline ilişkin başvurularının reddine yönelik kararın gerekçesinin ne zaman açıklanacağı soruldu.



Sadi Güven, gazetecilerin sorularına "Bir iki gün içinde." yanıtını verdi.



 



kaynak:habertürk








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