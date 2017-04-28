YSK Başkanı Sadi Güven, "16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan halk oylaması sonucu geçerli oyların yarısından çoğunun 25 milyon 157 bin 463 'evet' oyu, yüzde 51.41 olarak gerçekleştiği, anayasa değişikliğinin Türk milleti adına kabul edilmiş olduğu Kurulumuzca ilan edilmiştir" dedi.



YSK Başkanı Sadi Güven, "16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan halk oylaması sonucu geçerli oyların yarısından çoğunun 25 milyon 157 bin 463 'evet' oyu, yüzde 51.41 olarak gerçekleştiği, anayasa değişikliğinin Türk milleti adına kabul edilmiş olduğu Kurulumuzca ilan edilmiştir" dedi.



YSK Başkanı Sadi Güven, "16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan halk oylaması sonucu geçerli oyların yarısından çoğunun 25 milyon 157 bin 463 'evet' oyu, yüzde 51.41 olarak gerçekleştiği, anayasa değişikliğinin Türk milleti adına kabul edilmiş olduğu Kurulumuzca ilan edilmiştir" dedi. YSK, 16 Nisan referandumunun kesin sonuçlarını açıkladı. Seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Sadi Güven, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan Anayasa değişikliği halk oylaması sonuçları ile ilgili İl Seçim Kurulları tarafından yurt içi seçim çevrelerinden gelen sonuçlara göre düzenlenerek gönderilen birleştirme tutanakları, Ankara İl Seçim Kurulundan gelen yurt dışı sandık sonuçları ile gümrük kapılarından gelen sandık sonuçlarına göre düzenlenen birleştirme tutanaklarının kurullarına ulaştırıldığını ve itiraz süreçlerinin tamamlandığını gördüklerini ve Anayasa değişikliği halk oylaması kesin sonuçlarının tespitine karar verildiğini bildirerek, "Böylece 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan Anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlanmıştır. Yurt dışında 57 ülke ve 120 temsilcilikte ve yurt içinde halk oylaması gerçekleştirilmiştir. Seçim akşamı oy verme süresinin bitiminden sonra şu ana kadar sayım döküm işlemleri tamamlanan sandıkların sonuç bilgileri, sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanakları, il ve ilçe birleştirme tutanakları yurt dışı dahil Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) aracılığıyla seçime katılan ve talepte bulunan siyasi partilere eş zamanlı olarak gönderilmiştir" ifadelerini kullandı.







kaynak:haberler