YPG'Yİ KORKU SARDI! TÜRKİYE'NİN KARŞISINDAKİ KENTİ TERK EDİYORLAR
Afrin operasyonu nedeniyle korkuya kapılan YPG'li teröristler, Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentini terk ediyor.
Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde terör örgütü YPG'lilerin, olası bir Türkiye müdahalesi nedeniyle sınır hattında bulunan binaları boşalttığı, kentin iç kesimlerine hendekler kazıp, barikatlar kurduğu ve mahalle mahalle dolaşıp militan topladıkları öğrenildi.
YPG'LİLERİ KORKU SARDI
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarına yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı" sürerken, Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı bölgesini işgal altında tutan YPG'lileri korku saldı.
TÜRKİYE'NİN KARŞISINDAKİ KENTİ BOŞALTIYORLAR
Buradan çok sayıda teröristi "Zeytin Dalı Harekatı"nın başlamasıyla birlikte Afrin'e kaydıran terör örgütünün, olası bir Türkiye müdahalesi düşüncesiyle sınır hattındaki binaları boşalttığı ve tuzaklama yaptığı öğrenildi.
HENDEK KAZIP BARİKATLAR KURUYORLAR
Gerek Nusaybin'deki hendek ve barikat operasyonu sırasında gerekse sonrasında Türkiye'ye doğru kazılan tünellerin bulunduğu Kamışlı'nın iç kesimlerine ise hendeklerin kazılıp, barikatların kurulduğu belirtildi.
ÇOCUKLARI ZORLA ALIP SİLAHLI EĞİTİM VERİYORLAR
Bazı teröristlerin sivil kıyafetleriyle sınır hattında devriye attığı ileri sürülürken, bazılarının da mahalle mahalle gezip militan topladıkları, çocuk ve gençleri zorla ailelerinden aldığı bildirildi. Zorla alınan çocuk ve gençlere, Kamışlı'da bulunan kampta silahlı eğitim verildiği öğrenildi.
KENTE PAÇAVRALAR VE ÖCALAN POSTERLERİ ASILDI
Öte yandan, terör örgütünün kente flamalar ile terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini astığı görüldü. Kentin sınır hattındaki sessizlik ise dikkat çekti.
Kaynak: haberinburada
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