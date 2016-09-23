

Carter, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde, Suriye'de ve diğer bölgelerde ABD'nin katıldığı askeri operasyonlar hakkında senatörlerin sorularını yanıtladı.



“Suriyeli Kürtlerin silahlandırmasını destekliyor musunuz?” sorusu üzerine Carter, “Daha önce zaten silah vermiştik, onlar Suriyeli Demokratik Güçler'in bir parçası. Suriyeli Kürtlerle çalışmaya devam edilmesini destekliyorum” dedi.



ERDOĞAN: ABD'NİN YPG VE PYD'Yİ DESTEKLEMESİNİ ANLAMAKTA ZORLANIYORUZ



BM Genel Kurulu toplantıları için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir vakıf yemeğinde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



“Acaba niye PYD ve YPG'yi destekliyorlar? Şimdi biz tabii Amerikan yönetiminin PYD ve YPG'yi desteklemesini anlamakta zorlanıyoruz.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Niye? Diyorlar ki ‘PYD ve YPG, DAEŞ'e karşı savaşıyor.' PYD ve YPG, DAEŞ'e karşı savaşıyor da El Nusra savaşmıyor mu? Ama sen El Nusra'yı terör örgütü olarak ilan ediyorsun, o zaman PYD ve YPG'yi, Türkiye'nin bir terör örgütü dediği bu örgütü niye terör örgütü olarak kabul etmiyorsun? Daha üç gün önce iki uçak dolusu silah, PYD ile YPG'ye indirildi. Nereye, Kobani'ye. Daha önce de yine Kobani boşaldığı zaman oradaki PYD ve YPG'li teröristlere üç uçak indirildi ve bunların yarısı DAEŞ'e gitti, silahların yarısı da PYD ve YPG'de kaldı. Sayın Başkan ile bunları konuştuk ama dinletemedik. Şimdi ne yazık ki yine aynı oyun oynanıyor. Buradan bir netice çıkmaz. Burada sadece kan kaybı olur.”