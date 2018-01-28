YPG'YE DESTEK OLAN DENİZ NAKİ, SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI
Amedspor'da forma giyen Deniz Naki skandala imza attı, son mesajıyla ortalığı ayağa kaldırdı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyon yaptığı Afrin'deki YPG'lilere destek çıkan Naki, yarın Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak mitinge herkesi sosyal medyadan davet etti.
TEPKİ YAĞDI
Twitter kullanıcıları, Naki'nin bu açıklamalarının ardından 28 yaşındaki futbolcuyu yerden yere vurdu.
Yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:AFRİN OPERASYONU'NDAN DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER
Kaynak: haberinburada
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