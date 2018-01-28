Trabzonspor, Evinde Fenerbahçe'yle 1-1 Berabere Kaldı
Bu Pozisyon Maçın Önüne Geçti
Obradovic'ten İzleyenleri Şaşkına Çeviren Tokat
Abd'nin Önde Gelen Türk Girişimcilerinden Hamdi Ulukaya Evlendi
Trabzonsporlu Taraftarlardan Fenerbahçe Maçı Öncesi Şike Göndermesi
Fenerbahçeli Volkan, Küçük Çocuğu Islanmaması İçin Kucağında Taşıdı
File Derbisinde Zafer Galatasaray'ın
Fenerbahçeli Taraftarlar, Aykut Kocaman'ın Trabzonspor Maçı 11'ine İnanamadı
Kasımpaşa, Igor Tudor'la İlgilendikleri Yönündeki Haberleri Yalanladı
Antalya, Uzatmada Gelen Golle Kahroldu
Hükümet, Çalışan Anneye Aylık 400 Lira Destek Verecek
7 Maçta 6 Yenilgi Gelince Hoca Kovuldu
Hayalindeki 10 Numara Belli Oldu
Serada Çalışan Çiftçiden İlginç Buluş
Fenerbahçe Maçının Skorunu Verdi
Ypg'ye Destek Çağrısı Yapan Deniz Naki, Pfdk'ya Sevk Edildi
Beşiktaş'ta Larin Hesapları Altüst Oldu
Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor'u Tek Golle Geçti
Ekselansları Tarih Yazdı
Karadeniz'de, Fırtına Balık Fiyatlarını Katladı

YPG'ye Destek Çağrısı Yapan Deniz Naki, PFDK'ya Sevk Edildi

YPG'YE DESTEK ÇAĞRISI YAPAN DENİZ NAKİ, PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, terör örgütü YPG'ye destek çağrısı yapan Amedsporlu Deniz Naki'yi PFDK'ya sevk etti.

Tarih : 28 Ocak 2018, 17:20
Puan Ver : Ypg'ye Destek Çağrısı Yapan Deniz Naki, Pfdk'ya Sevk Edildi(9/10)5

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yayınladığı video ile Afrin'deki terör örgütü YPG'ye destek çağrısı yapan Amedsporlu Deniz Naki'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu DENİZ NAKİ'nin çeşitli internet sitelerinde yayınlanan açıklamaları suretiyle "ayrımcılık ve ideolojik propagandası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca 28.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ypg  Ye  Destek  Çağrısı  Yapan  Deniz  Naki  Pfdk  Ya  Sevk  Edildi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER