Türkiye Futbol Federasyonu, terör örgütü YPG'ye destek çağrısı yapan Amedsporlu Deniz Naki'yi PFDK'ya sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yayınladığı video ile Afrin'deki terör örgütü YPG'ye destek çağrısı yapan Amedsporlu Deniz Naki'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu DENİZ NAKİ'nin çeşitli internet sitelerinde yayınlanan açıklamaları suretiyle "ayrımcılık ve ideolojik propagandası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca 28.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: haberinburada