YPG'NİN ÖCALAN'LI GÖVDE GÖSTERİSİ SORULDU, PENTAGON SÖZCÜSÜNDEN İTİRAF GELDİ: SDG İLE ÇALIŞIYORUZ
Rakka'da PKK elebaşı Öcalan'ın posteri asılmasına yönelik soruya yanıt vermekten kaçınan Pentagon Sözcüsü, "SDG ile çalışıyoruz. Onları destekliyoruz " demekle yetindi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, PYD/PKK'nın Rakka'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asıp Rakka'nın kurtarılmasını terörist başına adamasına yönelik soruya yanıt vermekten kaçınarak "SDG (PKK/PYD) ile çalışıyoruz. Onları destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı
"BİZ ORADA SDG İLE ÇALIŞIYORUZ"
White, ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Frank McKenzie ile Pentagon'da basın toplantısı düzenledi.
AA muhabirinin "Rakka, ABD halkından toplanan milyonlarca dolarlık vergiler ve yerel güçleri eğiten ABD kuvvetlerinin yardımlarıyla kurtarıldı. Ancak YPG veya SDG ismini kullanan PKK/PYD, Rakka zaferini ABD tarafından da terör örgütü olarak tanınan diğer bir gaddar terör örgütü olan PKK'nın elebaşına adadı. Gaddar bir terör örgütünden ABD'nin desteği ile alınan bir şehrin kurtarılması, Washington tarafından da terör örgütü olarak tanınan başka bir gaddar terör örgütüne adanması sizin için kabul edilebilir mi?" sorusu karşısında White, şöyle konuştu:
"Biz orada SDG (PKK/PYD) ile çalışıyoruz. DEAŞ ile mücadelelerini destekledik. Bizim tek bağlılığımız DEAŞ'a karşı mücadeleyedir ve bunu yapmaya devam edeceğiz."
RAKKA, ABD'NİN YARDIMIYLA GERİ ALINMIŞTI
DEAŞ terör örgütünün başkent ilan ettiği Rakka, aylar süren kuşatmadan sonra yapılan 4 aylık bir operasyonla SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD tarafından ABD'nin yardımıyla salı günü geri alınmıştı. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG mensupları, Rakka meydanında PKK elebaşı Öcalan'ın posterini asmış, meydandaki törende konuşma yapan bir YPG militanı ise Rakka'nın alınmasını Öcalan'a adamıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
- Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
- Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
- Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
- Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
DÜNYA HABERLERİ
- Ypg'liler Tutuştu! Abd'nin Kendilerini Terk Etmesinden Korkuyorlar
- Abd Ve Rus Savaş Uçakları, Suriye'de Burun Buruna Geldi!
- Prens’İn İntikamı! Filistin Vatandaşlığı Da Olan Ürdünlü İş Adamı, Suudi Arabistan'da Tutuklandı
- Filistin'de Kanlı Cumanın Bilançosu Belli Oldu: 4 Şehit
- Son Gösterisinde 62'nci Kattan Kamera Önünde Yere Çakıldı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar