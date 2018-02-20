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YPG'li teröristlerin Türkiye sınırı ile teması tamamen koparıldı

YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN TÜRKİYE SINIRI İLE TEMASI TAMAMEN KOPARILDI

Son dakika! TSK ve ÖSO, Afrin'in Dayr Savvan köyünü kurtararak, Kilis ilinin karşısına düşen hatta teröristlerin Türkiye sınırıyla temasını kesti.

Tarih : 20 Şubat 2018, 16:10
Puan Ver : Ypg'li Teröristlerin Türkiye Sınırı İle Teması Tamamen Koparıldı(9/10)5

TSK ve ÖSO, Afrin'in Dayr Savvan köyünü kurtararak, Kilis ilinin karşısına düşen hatta teröristlerin Türkiye sınırıyla temasını kesti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in kuzeydoğusundaki Dayr Savvan köyünü kurtararak, Kilis ilinin karşısına düşen Suriye sınır hattını teröristlerden temizledi.

AZEZ İLE BÜLBÜL BİRLEŞTİ

TSK ve ÖSO sabah saatlerinde Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Şeyh Huruz köyü ve kuzeydoğusundaki Şeran beldesinin Sirgaya Tepesi ve Dikmetaş köyünden operasyon başlattı. Sabah saatlerinden bu yana Bülbül beldesi- Azez hattında, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Zeytinak, Arpaviran köyleri, Cemiliyye köy altı yerleşimi ve son olarak Dayr Savvan köyü terörden arındırıldı.

Operasyon sonucunda Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesi ile muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesi birleştirildi.

Böylece, TSK ve ÖSO, Afrin'de teröristlerin Kilis'le olan sınır temasını kesti.

89 NOKTA TEMİZLENDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 61'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 89 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı ve Akanlı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya Harab Summak ve Hantalli köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani,Divan Tahtani, Mervane, Helkece köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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