

Suriye'nin Tel Rıfat kasabasında, “Suriye Ulusal Direnişi” isimli yeni bir grup kuruldu. Grup, hedefini “Türk işgalini sonlandırmak” olarak açıkladı.



YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolünde olan Tel Rıfat'ta kurulan örgütle ilgili PYD veya YPG'den bir açıklama yapılmadı. Ancak yeni örgütün SDG gibi yine YPG'nin öncülüğünde kurulduğu ve kontrolünde olacağı belirtiliyor.







Fırat'ın batısına geçmek için



SDG adıyla örgüt kuran YPG, Fırat Kalkanı operasyonu öncesinde de Cerablus'a yönelik operasyon için “Cerablus Askeri Meclisi” adıyla bir örgüt kurmuştu. Örgütün Türkiye'ye karşı kurulduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Birleşik ve demokratik bir Suriye'nin inşası için, farklı Suriyeli bileşenler arasındaki ihtilafları çözmek ve onların güçlerini birleştirmek. Türk işgaline karşı mücadele etmek ve bu işgalin hedeflerine ulaşmasını engellemek; İskenderun Sancağı'ndan (bugünkü Hatay) Cerablus'a kadar tüm Suriye topraklarını geri almak.”