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ypg'den ateşkes açıklaması

YPG'DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

YPG'den Suriye'de ateşkes planına ilişkin ilk açıklama geldi.

Tarih : 25 Şubat 2016, 09:13
Puan Ver : Ypg'den Ateşkes Açıklaması(5.8/10)5


cnnturk.com'un haberine göre, YPG Sözcüsü Redur Halil, ABD ve Rusya'nın öne sürdüğü maddelere uyacaklarını ancak meşru müdafaa hakkını saklı tuttuklarını söyledi.



Halil, ateşkes planına büyük önem verdiklerini ve buna tamamen uyacaklarını açıkladı. Ancak meşru müdafaa vurgusu yapmayı ihmal etmedi. YPG Sözcüsü, meşru müdafaa çerçevesinde gelen saldırılara karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını söyledi.



Açıklama önemli çünkü YPG mevzilerini vuran Türkiye de benzer vurgu yapmıştı. Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, gerektiği takdirde, Suriye'den gelen ateşe karşılık vereceklerini ifade etmişti.








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