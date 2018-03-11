Çin Devlet Başkanı Şi'nin Süresiz Görevde Kalmasının Önünü Açan Değişiklik Onaylandı
Afrin'de Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısını Duyurdu
İstanbul'da Sis Yeniden Bastırdı! Tüm Seferler İptal
Gülen'in Yeğeninin Bylock Yazışması: Soyadımı Duydu, Hediye Gönderecek
İş Arkadaşıyla Kavga Etti, Tazminatsız Kovuldu
Milli Baketbolcu Da Fikirtepe Mağduru Oldu
Japonya'nın James Bond Volkanı İçin Uyarı
Dünyanın Konuştuğu Rus Ajanın Bakkalı Türk Çıktı: Baba-Kız Gibiydik
Bebeği Tekmeyle Öldürülen Annenin Dramı Yürek Yaktı: 3 Bebeği De Ölmüş
Ypg, Zorla Silah Altına Almak İsteyince Halk Ayaklandı!
Teröristlerin Kabusu Oldu! 'eşek Arısı' Buluyor, Meti Timi İmha Ediyor
Cenk Tosun'dan İlginç Detay: İyi Ki Hava Nemliydi
Vatandaşa Büyük Kolaylık! Tüm İller E-Belediye'ye Geçecek
Aziz Yıldırım'dan Bomba Sözler: Şike Yapmadığımız İçin Kaybettik
E-Devlet'in Kullanıcı Sayısı Rekor Kırdı! İşte En Faydalı 11 Hizmet
23 Nisan'da Başkanın Makam Koltuğuna Oturan Öğrenci, İntihar Etti!
Akkuyu'da İnşaat İçin Geri Sayım Başladı
İlaçta Yerli Hamle! 6,1 Milyar Lira Kasada Kalacak
Ahmet Çakar'dan Şenol Güneş'e: Taç Hırsızı Olay Yerinde Görüldü
Savunma Hatlarının Tamamı Çöktü! Eller Tetikte Emir Bekleniyor

YPG, zorla silah altına almak isteyince halk ayaklandı!

YPG, ZORLA SİLAH ALTINA ALMAK İSTEYİNCE HALK AYAKLANDI!

YPG, Şengal'de çoğu Ezidilerden oluşan etnik grupları zorla silah altına almaya çalışınca halk ayaklandı: Sizin yüzünüzden ölmek istemiyoruz. Buradan çıkın gidin.

Tarih : 11 Mart 2018, 12:50
Puan Ver : Ypg, Zorla Silah Altına Almak İsteyince Halk Ayaklandı!(5/10)1

Darbe üstüne darbe yiyen terör örgütü YPG, bölgede çoğu Ezidilerden oluşan etnik grupları zorla silah altına almaya çalışınca halk ayaklandı: Sizin yüzünüzden ölmek istemiyoruz. Buradan çıkın gidin.

ZORLA SİLAH ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYORLAR

Karadan ve havadan yürütülen operasyonunda ağır darbe alan terör örgütü YPG, kayıplarını telafi etmek için bu kez sivillere dadandı. Bölgedeki askeri kaynakların, telsiz kestirmelerinden elde ettiği bilgilere göre; örgüt, özellikle Afrin'in kuzeyindeki Kürtlerin yanı sıra Ezidiler, farklı dini ve etnik yapıya mensup sivilleri zorla silah altına almaya çalışıyor.

TELSİZLERDEN DUYULDU!

YPG'nin silahlandırıp cepheye sürmeye çalıştığı çoğunluğu Ezidilerden oluşan siviller TSK ve ÖSO'ya karşı silahlanmayı reddetti, örgüte isyan bayrağı açtı. Teröristlerin kendi aralarında yaptıkları telsiz konuşmalarından elde edilen bilgilere göre; terör örgütünün bölge halkına yönelik 'silahlı adama ihtiyacımız var. Sizi silah altına alacağız. Yanımızda Türkiye'ye karşı savaşacaksınız' çağrısına halk; "Biz, silah altına alınmak istemiyoruz. Sizin yüzünüzden burada ölmek istemiyoruz. Silahlarınızı da alıp buradan gidin" diyerek karşı çıkıyor.

HALK KABUL ETMİYOR

Terör örgütü geçtiğimiz hafta Irak'ın Sincar bölgesindeki Ezidileri de, Afrin'e göndermek istediği ortaya çıkmıştı. DEAŞ'a karşı silahlanmış olan Sincar'daki Ezidi Peşmerge komutanlarından Kasım Şeşo, PKK'nın silah zoruyla Sincar'daki Ezidi gençlerini başta Afrin olmak üzere Suriye'deki çatışma bölgelerine göndermek istediğini ancak halkın bunu kabul etmediğini açıklamıştı.

AFRİN KÖYLERİNE DÖNÜŞLER BAŞLADI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin'in köylerine gerçek sahipleri yeniden dönmeye başladı. Kimi yıllarca evlerinden uzakta kalan, harekat ile terörden arındırılan köylerine dönmenin mutluluğunu yaşayan Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teşekkür etti. Son olarak Perşembe günü terör unsurlarından arındırılan Maareste ve Mezra köylerinde TSK ve ÖSO güçlerince tuzaklanmış patlayıcı taraması yapıldı. Yıllardır terör örgütü baskısından dolayı Azez'deki yakınlarının yanında kalan Ömer Ammuri ve ailesi de harekat ile özgürleşen Maareste köyüne geri döndü. Kamyonetlerle eşyalarını evine taşıyan Ammuri ailesinin çocukları yeniden hasret kaldıkları sokaklarda oynamaya başladı.

YPG-MLKP KOL KOLA

Terör kardeşliğini hem içeride hem dışarıda devam ettiren YPG/PKK ve MLKP'nin işbirliği oynanan kirli oyunu gözler önüne serdi. Afrin kırsalındaki çatışmalarda öldürülenlerden üçünün Zeynel Seyid Rıza kod adlı Sedat Akyüz, Tirej Alişer kod adlı Ruhat Aşkara ve Özgür Avaroni kod adlı Erdal Demirhan bu kişilerin terör örgütü MLKP adına eylemlere karıştıkları ortaya çıktı. Terör örgütü YPG ve MLKP arasındaki iş birliği ilk değil. 2015'te de MLKP, Kobani'de YPG'ye destek vermiş, çatışmalarda militanları Sibel Bulut öldürülmüştü.

Kaynak:Akşam

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ypg  Zorla  Silah  Altına  Almak  İsteyince  Halk  Ayaklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER