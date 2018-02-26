YPG, YAŞLI KÖYLÜLERİ SİLAH ALTINA ALIP EĞİTİME BAŞLADI
Haberler.com/Özel Haber
Zeytin Dalı Harekatı 38. gününde başarıyla devam ederken Mehmetçik'in Afrin ilerleyişi devam ediyor.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2059 OLDU
TSK yaptığı açıklamada operasyonun tamamında etkisiz hale getirilen terörist sayısını 2059 olarak güncellerken, hava operasyonlarının yanı sıra karadan da ilerleyiş devam ediyor.
KÖYLÜLERİ SİLAH ALTINA ALIYORLAR
Operasyon devam ederken terör örgütü YPG'nin kara propagandası da devam ediyor. Sürekli, "TSK sivilleri vuruyor" yalanına sığınan teröristlerin sivil köylüleri silah altına aldığı biliniyor.
SİLAH EĞİTİMİ BAŞLADI
Sosyal medyaya yayılan fotoğraflar terör örgütünün kirli yüzünü gözler önüne seriyor. Yaşlı köylüleri silah altına alan teröristler silah eğitimine de başladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kafe Sahipleri Belediyenin 'tente' Kararını Protesto Etti
- Ikyb'nin Yurt Dışı Uçuş Yasağı 3 Ay Daha Uzatıldı
- Kadıköy'de 4 Minibüsçü, Motosikletli Çifti Yerde Tekmeleyerek Feci Şeklide Dövdü
- Afrin Operasyonunun 38. Gününde Tsk Duyurdu: 2001 Terörist Öldürüldü
- Polisin Kurtardığı 14 Yaşındaki Çocuk Gelinin Annesi De Küçük Yaşta Evlenmiş
EKONOMİ HABERLERİ
- Altın, Yükselişe Devam Ediyor! İşte Çeyrekte Son Durum
- Sofra/Compass Group Türkiye, 6 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak
- Zorlu Holding İle Çinli Gsr Capital, Otomobil Bataryası Üretecek
- Mersinli Bitcoin Yatırımcısının, 500 Bin Tl'lik Bitcoin'leri İstanbul'dan Çalındı
- Ptt'de Yeni Hizmet! Artık Barkod Okutulup Kargo Alınabilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kosova'nın Strazburg Başkonsolosluğuna Saldırı Düzenlendi
- Papua Yeni Gine'deki 7,5'lik Deprem, Dağları Yerinden Oynattı
- Boko Haram'ın Kaçırdığı 110 Kız Öğrenci Aranıyor
- Yapmadığı Şey Yok! Erkek Cinsel İlişki Robotu Henry'nin Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
- Sevgilisinin Oğluna Tecavüz Edip Yakan Cani, Cesedi De Annesine Taşıttı
Bu Haberle İlgili Yorumlar