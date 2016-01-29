

Reuters haber ajansına konuşan YPG kaynakları, Ankara'nın PKK'nın Suriye kolu olarak nitelediği örgütün Arap müttefikleriyle birlikte, Türkiye sınırında IŞİD'in kontrolündeki son bölge olan Cerablus-Azez hattına kısa süre içerisinde “dev bir operasyon” başlatacağını söyledi. Türkiye, Fırat Nehri'nin batısında kalan bu bölgeye, YPG'nin girmesini “kırmızı çizgi” olarak nitelemişti.







Üst düzey bir YPG yetkilisi, Xeber24 haber sitesine yaptığı açıklamada, planın Fırat Nehri'ni geçerek IŞİD'in elinde bulunan Cerablus ve Menbij kasabalarının yanı sıra El Nusra ile Özgür Suriye Ordusu'nun bileşenlerinin bulunduğu Azez'e saldırı düzenlemeyi içerdiğini söyledi. Reuters haber ajansına konuşan YPG kaynakları, söz konusu planı doğruladı.







Azez'de işler karıştı



Operasyon planı, YPG'nin siyasi kanadı olan PYD'nin Türkiye'nin itirazları üzerine Cenevre'de Suriyeli muhalifler ve Beşar Esad rejimini buluşturacak görüşmelere davet edilmemesinin ardından geldi.







Türkiye ve ABD, aylardır Cerablus-Azez hattını IŞİD'den temizleyecek bir plan üzerinde çalışsa da henüz bu konuda ilerleme kaydedilmiş değil. Ankara, Cerablus-Azez operasyonunda karada eğitim verilecek Türkmen ve Arap güçlerin yer almasını isterken, Türkiye ve ABD'nin de operasyona hava saldırıları ile destek vermesi konuşulmuştu.







IŞİD örgütü, 98 kilometrelik Cerablus-Azez hattını kaçakçılık ve yabancı militanların girişi için kullanıyor. Bu nedenle bölgenin IŞİD'den arındırılması örgüte büyük darbe vuracak.







Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdülrahman, “Azez yakınlarında Türkiye'nin desteklediği isyancıların IŞİD ile savaştığını, ancak son üç aydır bu grupların birbirine düştüğünü” aktardı. Rusya'nın desteğini alan Suriye ordusu ise Manbij'in 50 km güneybatısında IŞİD'in kontrolündeki el-Bab'a doğru ilerliyor.