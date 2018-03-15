YPG, SİVİLLER KAÇMASIN DİYE YOLU KAPATTI, MEHMETÇİK İŞ MAKİNESİNİ HAVAYA UÇURDU
TSK, Afrin'den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek amacıyla YPG'li teröristlerce yola yerleştirilen iş makinesinin vurulduğu anın görüntülerini paylaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Afrin'den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek amacıyla YPG/PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen iş makinesi vuruldu.
İŞ MAKİNESİ HAVAYA UÇTU
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek maksadıyla yola yerleştirilen iş makinesinin vurulduğu bildirildi.
İş makinesinin vurulma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Vurulan iş makinesinden yükselen dumanlar da görüntülere yansıdı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ermenistan'a Pkk Resti: Terörist Yerleştiriyorsa Karşılığı Olur!
- 'zeytin Dalı İçin Marş Yazın' Çağrısı Sonrası İlk Beste Geldi
- Ajan Krizi Büyüyor! İngiltere'nin Hamlesine Rusya'dan Misilleme
- Pilot Melike'ye Veda! Fetö'nün Elinden Aldığı Rütbe, Tabutuna Serildi
- Ayşe Ve Aslı'ya Ortak Tören! Annesi Ağlayarak Tabutuna Omuz Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yarısını İçtiği Enerji İçeceği Kutusundan Ölü Fare Çıktı
- 11 Yaşındaki Akrabasını Cinsel İlişkiye Zorlayan Kadın 50 Yıl Hapis Cezası Aldı
- Plajda Fotoğraf Çektiren Kadının Üzerinden Jet-Ski Geçti
- Hayatını Bilime Adayan Hawking'in Son Hayaline Ömrü Yetmedi
- Sevgilisinin Çılgın Doğum Günü Sürprizini Görünce Ne Yapacağını Şaşırdı: Delirdin Mi Sen?
Bu Haberle İlgili Yorumlar