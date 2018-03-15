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YPG, Siviller Kaçmasın Diye Yolu Kapattı, Mehmetçik İş Makinesini Havaya Uçurdu

YPG, SİVİLLER KAÇMASIN DİYE YOLU KAPATTI, MEHMETÇİK İŞ MAKİNESİNİ HAVAYA UÇURDU

TSK, Afrin'den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek amacıyla YPG'li teröristlerce yola yerleştirilen iş makinesinin vurulduğu anın görüntülerini paylaştı.

Tarih : 15 Mart 2018, 18:20
Puan Ver : Ypg, Siviller Kaçmasın Diye Yolu Kapattı, Mehmetçik İş Makinesini Havaya Uçurdu(7/10)3

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Afrin'den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek amacıyla YPG/PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen iş makinesi vuruldu.

İŞ MAKİNESİ HAVAYA UÇTU

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek maksadıyla yola yerleştirilen iş makinesinin vurulduğu bildirildi.

İş makinesinin vurulma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Vurulan iş makinesinden yükselen dumanlar da görüntülere yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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