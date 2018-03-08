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YPG, Şanlıurfa'nın Karşısına Bayrak Astı, Mehmetçik Vurarak İndirdi

YPG, ŞANLIURFA'NIN KARŞISINA BAYRAK ASTI, MEHMETÇİK VURARAK İNDİRDİ

Suriye'nin Rasulayn tarafındaki sınır hattında un fabrikasına konulan terör örgütü YPG'nin flaması güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu indirildi.

Tarih : 08 Mart 2018, 21:20
Puan Ver : Ypg, Şanlıurfa'nın Karşısına Bayrak Astı, Mehmetçik Vurarak İndirdi(5/10)1

Suriye'nin Rasulayn tarafındaki sınır hattında un fabrikasına konulan terör örgütü PYD'nin sözde flaması güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu indirildi.

DRONE TESPİT ETTİ

Ceylanpınar- Suriye sınır hattında bulunan un fabrikasına PKK/PYD terör örgütü tarafından sözde YPG flaması asıldı. Olayı drone ile tespit eden güvenlik güçleri, flamaya ateş açarak asıldığı yerden indirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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