

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nin karşısındaki Suriye'nin Telabyad kentinde bugün iki büyük patlama oldu.







Saat 13.30 sıralarında peş peşe meydana gelen ve Türkiye tarafından da duyulan patlamanın ardından Telabyad'tan dumanlar yükseldi. Daha önce IŞİD'in elindeyken, geçen ay şiddetli çatışmalardan sonra PYD'nin eline geçen kentteki patlamaların, bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılardan kaynaklandığı sanılıyor.







Telabyad'taki patlamadan sonra yükselen dumanlar sınırdan izleniyor.