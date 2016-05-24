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ypg ile görüşen general ankara'da

YPG İLE GÖRÜŞEN GENERAL ANKARA'DA

Kobani'de terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin de içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkilileri ile görüşen ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Joseph Votel dün sürpriz bir şekilde Türkiye'ye geldi.

Tarih : 24 Mayıs 2016, 09:59
Puan Ver : Ypg İle Görüşen General Ankara'da(5/10)4


Votel, temasları kapsamında Genelkurmay Başkanlığını ziyaret ederek Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile görüştü. Votel daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nda temaslarda bulundu. Votel'in, Kobani'deki görüşmelerinde, DAEŞ'in merkezi Rakka'ya düzenlenecek operasyonun detaylarını görüştüğü öğrenildi. Ancak Ankara'nın gündeminde Rakka'ya yönelik operasyona Türkiye'nin katkı sağlamasının bulunmadığı bildirildi.



TERÖRİSTLE BİR ARADA

Kobani'ye giden General Joseph, YPG'li teröristlerle bir araya gelerek Rakka'ya düzenlenecek operasyonu görüşmüştü








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