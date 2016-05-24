Kobani'de terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin de içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkilileri ile görüşen ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Joseph Votel dün sürpriz bir şekilde Türkiye'ye geldi.



Votel, temasları kapsamında Genelkurmay Başkanlığını ziyaret ederek Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile görüştü. Votel daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nda temaslarda bulundu. Votel'in, Kobani'deki görüşmelerinde, DAEŞ'in merkezi Rakka'ya düzenlenecek operasyonun detaylarını görüştüğü öğrenildi. Ancak Ankara'nın gündeminde Rakka'ya yönelik operasyona Türkiye'nin katkı sağlamasının bulunmadığı bildirildi.







TERÖRİSTLE BİR ARADA



Kobani'ye giden General Joseph, YPG'li teröristlerle bir araya gelerek Rakka'ya düzenlenecek operasyonu görüşmüştü