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YPG, Esad'dan Afrin'i korumak için resmen yardım istedi

YPG, ESAD'DAN AFRİN'İ KORUMAK İÇİN RESMEN YARDIM İSTEDİ

Zeytin Dalı Harekâtı'nda hezimete uğrayan terör örgütü, Şam rejiminin Afrin'i korumak için harekete geçmesinden memnuniyet duyacağını açıkladı.

Tarih : 16 Şubat 2018, 14:50
Puan Ver : Ypg, Esad'dan Afrin'i Korumak İçin Resmen Yardım İstedi(9/10)5

Cinderes bölgesindeki Yukarı Divan köyünde çok sayıda terörist cesedi bulundu, YPG'lilerin yanında Suriye paraları ve rozetler dikkat çekiyor. TSK, harekâtın 28. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1551'e ulaştığını duyurdu.

YPG, ESAD'DAN RESMEN YARDIM İSTEDİ

Türk savaş uçakları, doğudaki Bafelyun Dağı ile batı cephesindeki Cinderes ve Şeyh Hadid bölgelerindeki terör mevzilerine gece saatlerinde bomba yağdırdı. Türk ordusu karşısında yenilen YPG, Beşar Esad'dan resmen yardım istedi. Resmi açıklamada, Afrin'i korumak üzere Suriye ordusunun harekete geçmesinden memnuniyet duyulacağı belirtildi.

KÖYDEKİ ÇATIŞMALARDA ÇOK SAYIDA YPG'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ

YPG'li teröristlerden dün alınan Cinderes bölgesindeki Yukarı Divan köyünden ilk fotoğraflar geldi. Köydeki çatışmalarda öldürülen çok sayıda YPG'li var. Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda, teröristlerin yanında Suriye paraları ve YPG rozetleri dikkat çekiyor.

"ZAMAN ALSA DA KESİNLİKLE KAZANACAKLAR"

Yabancı bir gazeteye açıklama yapan bir terörist, "Türk ordusunun büyüklüğüne kıyasla YPG'li birkaç bin militanın hiçbir şansı yok, Türkiye adeta bir savaş makinası. Tankları, zırhlı araçları, jetleri ve uyduları var. Zaman alsa da, bir gün savaşı kesinlikle kazanacaklar." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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