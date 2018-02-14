YPG DEPOSUNDA, ULUSLARARASI ANLAŞMAYLA KULLANIMI YASAKLANMIŞ MAYINLAR ELE GEÇİRİLDİ
Mehmetçik, Afrin yakınlarında YPG'ye ait mühimmat deposunu ele geçirildi. Burada, uluslararası Ottawa Anlaşması ile kullanımı yasaklanmış anti personel mayınları bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan bölgelerde, Ottawa Antlaşması ile kullanımı yasaklanan çok sayıda anti-personel mayını ele geçirildi.
TSK tarafından Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürdürülüyor.
ÇOK SAYIDA MAYIN BULUNDU
Sivillerin zarar görmemesi için her türlü hassasiyeti gözeten TSK, harekatın başladığı 20 Ocak'tan bu yana teröristlerce kullanılan çok sayıda muhtelif tipte silah, mühimmat, araç ve gereç ele geçirdi.
Terör örgütlerinden 10-12 Şubat tarihlerinde temizlenen bölgelerde, Ottawa Antlaşması ile kullanımı yasaklanan çok miktarda anti-personel mayını da bulundu.
TESPİTİ ÇOK ZOR
Tespiti zor olan anti-personel mayınları, bölgede yaşayan sivilleri tehdit ediyor. TSK ve ÖSO birliklerine, yasaklanan söz konusu mayınla zayiat verdirmeyi hedefleyen kanlı örgütün, insani hiçbir hassasiyeti olmadığı da bir kez daha ortaya çıkmış oldu.
Yasaklanan anti-personel mayını, çoğu masum ve korunmasız siviller ile özellikle çocuklardan oluşan yüzlerce kişinin ölümüne ya da sakatlanmasına neden oluyor. Bu mayınlar, mültecilerin ve iç göçe maruz kalan kişilerin yurtlarına dönmelerine mani olduğu gibi yerleştirildikten sonra yıllarca diğer vahim neticelere de yol açabiliyor.
Kaynak: haberinburada
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