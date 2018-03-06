Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'in teröristlerden temizlenerek, sınır hattında güvenliğin sağlanması amacıyla başlatılan ' Zeytin Dalı Harekatı'nın 46'ncı gününde, 17 kilometre derinliğe ulaşıldı. 3'ü belde olmak üzere yaklaşık 150 köy ve stratejik noktanın ele geçirildiği harekatta hedeflenen nokta olan Afrin'e, sadece 15 kilometre kaldı.

HER YERE TÜNEL YAPIP, PATLAYICI TUZAKLAMIŞLAR

TSK'nın çatışmaların ardından ele geçirdiği bölgelerde ise terör örgütünün hemen hemen her yere betonarme kuleler inşa ederek, Türkiye tarafını gözetlediği ve olası kara operasyonuna karşı savunma hatları oluşturduğu ortaya çıktı. Teröristlerin hakim noktaları kaleyi andıran yapıların altına betonarme olarak labirent tarzı tüneller yaptığı görüldü. Tünellerde açılan küçük mazgallardan teröristlerin saldırılar yaptığı görülürken, kaybedeceklerini anlayınca kaçtıkları bölgelerde yapılan aramalarda da güvenlik güçlerine saldırıda bulunmak için her yere mayın ve el yapımı patlayıcı döşedikleri saptandı. Teröristlerin bu hain planı da titizlikle hareket eden TSK unsurları tarafından boşa çıkarıldı.

'TERÖRİST CESETLERİNİ GİZLEYİN' TALİMATI

Öte yandan terör örgütünün, tabanını kaybetmemek için 'algı operasyonu' yürüttüğü belirtildi. TSK tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısı, her geçen gün artarken, terör örgütünün de kaybedilen noktalardaki terörist cesetlerinin gizlenmesi yönünde talimat verdiği ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin ele geçirilen noktalardaki arama- tarama faaliyetlerinde; kuyu, kümes ve buzdolapların içinde terörist cesetlerinin bulunması, terör örgütünün kayıplarını gizlemeye çalıştığını ortaya koydu. Terör örgütünün sözde 'yöneticileri'nin, ayrıca silahlı unsurlarının kayıpları konusunda telsizlerden bilgi vermesini yasaklayarak, örgütte çözülmeleri önlemeyi amaçladığı belirtildi.

JÖH VE PÖH, TEMİZLİK YAPACAK

TSK birlikleri ve ÖSO güçleri tarafından teröristlerden arındırılarak, özgürleştirilen yerleşim alanları, Jandarma ve Polis Özel Harekat birliklerince titizlikle incelenecek. 'Meskun mahal' operasyonu tecrübesi bulunan birlikler, teröristlerden temizlenen belde, köy, mezra ve diğer alanlarda tuzaklanan patlayıcıları arama- tarama çalışması yürütecek. Birliklerin 'güvenli' olduğu bilgisini vermesinin ardından terörden arındırılan yerleşim alanlarına, sivillerin geri dönüşü için izin verilecek.

Kaynak: haberinburada