YPG ÇOCUKLARI ZORLA SİLAH ALTINA ALIYOR! İŞTE KANITI
TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla sürdürürken iyice köşeye sıkışan terör örgütü YPG, çocuklara sığındı. Bünyesinde çok sayıda çocuk barındıran teröristler, çatışmalara da bu küçük yaştaki çocukları önden sürüyor.
DAHA 15 YAŞINDA
Teröristler ve yandaşları bu durumu yalanlasa da Afrin'de düzenlenen bir cenaze töreni, yalanlarını gözler önüne serdi.
15 yaşındaki Baran Kamışlı kod adlı Riyad İbrahim isimli Suriyeli çocuk, YPG saflarındayken öldürüldü. Terör yandaşları da bu çocuğu sözde 'şehit' diyerek düzenledikleri törenle defnetti.
Kaynak: haberinburada
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