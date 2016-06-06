YOZGAT'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 3 ÖLÜ, 15 YARALI !
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.
Yozgat'ta Yolcu Otobüsü Bariyere Çarpıp Devrildi 3 Ölü, 15 Yaralı
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah 07.00 sıralarında Akdağmadeni ilçesine bağlı Oluközü beldesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Sivas'a gitmekte olan Ümit Çınar'ın kullandığı 58 TD 900 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat-Sivas karayolunun Oluközü beldesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp şarampole devrildi. Şarampolde 50 metre kontrolsüz olarak ilerleyen otobüs, daha sonra devrildi.
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