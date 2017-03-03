

Yozgat'ın Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.







Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 100. Yıl mahallesi Ankara-Yozgat karayolunda yol arama ve kontrol faaliyetleri sırasında otobüste seyahat eden Erhan C.'nin (39) şüpheli hareketleri üzerine şahsın üzerinde ve çantasında arama yapıldı.







Yapılan aramada, 50 adet mavi renkli ekstazi uyuşturucu, uyarıcı hap ile 28 gram Jamaika Otu Bonzai uyuşturucu madde bulundu.







kaynak:haberler