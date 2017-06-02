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yozgat'ta trafik kazası: 4 yaralı

YOZGAT'TA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI

Yerköy ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tarih : 02 Haziran 2017, 09:45
Puan Ver : Yozgat'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı(5/10)6


Yerköy ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Ömer Tekdal idaresindeki 06 RT 327 plakalı kamyonet, Yozgat-Ankara karayolu Şefaatli yol ayrımında, Ahmet Gülderen'in kullandığı 06 AD 9451 plakalı otomobille çarpıştı.



Yaralanan sürücüler ile otomobildeki Ayşe Gülderen ve Afganistan uyruklu kişi, Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.



 



kaynak:haberler








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