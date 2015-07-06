YOZGAT'TA MİNİBÜS TAKLA ATTI, 2 KİŞİ ÖLDÜ
Kaza, Sorgun'a bağlı Doğankent beldesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Sivas istikametinden Sorgun yönüne giden Durak Temir (27) yönetimindeki 66 LB 280 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla attı. Kazada araçta bulunan Mustafa Temir (18) olay yerinde, sürücü Durak Temir
Sorgun Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, cenazeler hastanenin morguna kaldırıldı.
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