YOZGAT'TA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI
Akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı hava sıcaklığının ani düşüşüyle kar yağışına dönüştü.
Yozgat şehir merkezinde, aralıklarla gün boyu devam eden yağmur yağışı, akşam saatlerinde kar yağışına dönüştü.
Şehir merkezinin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, bin 400 rakımlı Muslubelen yokuşunda kar temizleme çalışması yapıldı. Şehir merkezinde kış lastiklerini taktırmayan sürücüler zor anlar yaşarken, Sivas Caddesi güzergahında 20 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hafif yaralandı.
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