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yozgat'ta mevsimin ilk karı yağdı

YOZGAT'TA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı hava sıcaklığının ani düşüşüyle kar yağışına dönüştü.

Tarih : 10 Kasım 2015, 09:13
Puan Ver : Yozgat'ta Mevsimin İlk Karı Yağdı(7/10)6


Yozgat şehir merkezinde, aralıklarla gün boyu devam eden yağmur yağışı, akşam saatlerinde kar yağışına dönüştü.



Şehir merkezinin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, bin 400 rakımlı Muslubelen yokuşunda kar temizleme çalışması yapıldı. Şehir merkezinde kış lastiklerini taktırmayan sürücüler zor anlar yaşarken, Sivas Caddesi güzergahında 20 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hafif yaralandı.

 








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