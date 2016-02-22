

Kaza dün akşam saat 21.30 sıralarında Sivas-Yozgat Karayolu, Akdağmadeni ilçesi yakınlarında meydana geldi.



Balıkesir Cezaevi'ne ait Mehmet Kara (37) yönetimindeki 10 R 5715 plakalı cezaevi nakil aracı, Rize ve Sivas'a mahkum bıraktıktan sonra Yozgat'a dönerken, Akdağmadeni yakınlarına kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.







Sürücü Kara'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, araç refüje devrildi. Kazada bir astsubay olay yerinde şehit olurken, 6 asker,



2 hükümlü ve 2 infaz koruma memuru yaralandı. Yaralılar Yozgat, Sorgun ve Akağmadeni ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehit Astsubay'ın cenazesi ise Akdağmadeni Devlet Hastanesi Morgun'a kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.







Kazada yaralananların isimleri şöyle:







"şoför Mehmet Kara (37), Ali Rıza Akman (37), Er Ahmet Tağaz, Er Doğukan Kesen, Er Samet Çelik, Er Ferhat Kutbay, Er Ufuk Altın, Uzman Çavuş Mehmet Göfer (46) Hükümlü Levent U., Hükümlü Namık Kemal Ö."