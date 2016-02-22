O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

YOZGAT'TA CEZAEVİ NAKİL ARACI DEVRİLDİ: 1 ASTSUBAY ŞEHİT OLDU


YOZGAT'TA CEZAEVİ NAKİL ARACI DEVRİLDİ: 1 ASTSUBAY ŞEHİT OLDU
Tarih : 22 Şubat 2016, 09:52
Puan Ver : Yozgat'ta Cezaevi Nakil Aracı Devrildi: 1 Astsubay Şehit Oldu(5/10)3


Kaza dün akşam saat 21.30 sıralarında Sivas-Yozgat Karayolu, Akdağmadeni ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Balıkesir Cezaevi'ne ait Mehmet Kara (37) yönetimindeki 10 R 5715 plakalı cezaevi nakil aracı, Rize ve Sivas'a mahkum bıraktıktan sonra Yozgat'a dönerken, Akdağmadeni yakınlarına kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.



Sürücü Kara'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, araç refüje devrildi. Kazada bir astsubay olay yerinde şehit olurken, 6 asker,

2 hükümlü ve 2 infaz koruma memuru yaralandı. Yaralılar Yozgat, Sorgun ve Akağmadeni ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehit Astsubay'ın cenazesi ise Akdağmadeni Devlet Hastanesi Morgun'a kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazada yaralananların isimleri şöyle:



"şoför Mehmet Kara (37), Ali Rıza Akman (37), Er Ahmet Tağaz, Er Doğukan Kesen, Er Samet Çelik, Er Ferhat Kutbay, Er Ufuk Altın, Uzman Çavuş Mehmet Göfer (46) Hükümlü Levent U., Hükümlü Namık Kemal Ö."








Etiketler: Yozgat  Ta  Cezaevi  Nakil  Aracı  Devrildi  1  Astsubay  Şehit  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER